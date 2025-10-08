Dritte „Cinturato-Winter“-Generation ist da

Pirelli bringt die dritte Generation seiner „Cinturato-Winter“-Produktlinie auf den Markt, die Herstellerangaben zufolge für Limousinen und Crossover-Fahrzeuge gedacht ist. Der neue „Cinturato Winter 3“ soll Sicherheit und Kontrolle unter winterlichen Bedingungen bieten, wobei der Anbieter in diesem Zusammenhang auf die Ergebnisse von bei den Prüforganisationen Dekra und TÜV in Auftrag gegebenen Tests zu seinen Leistungen auf Schnee und nassen Fahrbahnen verweist sowie nicht zuletzt auf seine Einstufung mit „A“ oder „B“ beim Kriterium Nasshaftung des EU-Reifenlabels. Darüber hinaus soll der Newcomer gegenüber seinem Vorgänger „Cinturato Winter 2“ noch mit einer höheren Laufleistung punkten können.

