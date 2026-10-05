Pirelli will mehr Kunden aus dem Verteidigungsbereich und gründet neue Einheit

Pirelli will seine Cyber-Tyre-Technologie künftig verstärkt auch für militärische Anwendungen nutzbar machen. Wie dazu kürzlich die Zeitung Milano e Finanza berichtete, habe der Reifenhersteller dazu eigens eine Organisationseinheit namens Public Safety Solutions ins Leben gerufen, die die entwickelten Technologien „den italienischen Streitkräften und der nationalen Sicherheitsstruktur zur Verfügung stellen“ soll, heißt es dort; die Einheit soll also die Entwicklung und Vermarktung von Pirelli-Produkten für Kunden aus dem Verteidigungsbereich betreuen. Die neue Einheit stehe auch im Zusammenhang mit einer im August geschlossenen Vereinbarung zwischen Pirelli und dem italienischen Technologie- und Ingenieurunternehmen Abet Group, das ferngesteuerte, elektrische Bodenrettungsfahrzeuge entwickelt, heißt es dort abschließend.