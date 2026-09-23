Fast segmentgerechter Zieleinlauf beim Autozeitung-Ganzjahresreifentest

Dem anhaltenden Trend zu Ganzjahresreifen trägt nach zuletzt Auto Motor und Sport sowie dem Automobilclub von Deutschland (AvD) auch die Autozeitung – gemeinsam mit der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) und dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) als Partner – mit einem Test entsprechender Profile Rechnung. Dabei hat das Magazin in der Größe 225/45 R17 außer sechs „renommierten Premiumprodukten“ noch drei Vertreter von Marken aus dem Qualitäts- und zwei Modelle aus dem Budgetbereich antreten lassen montiert an einem VW Golf GTI als Testfahrzeug. Nach den üblichen Prüfungen auf Schnee, bei Nässe und auf trockener Fahrbahn hat sich letztlich ein zu den drei Segmenten passender Zieleinlauf ergeben, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Bemerkenswert dabei ist, dass immerhin sieben der zehn geprüften Allwetterreifen als „sehr empfehlenswert“ eingestuft werden. Deshalb spricht Tester Martin Urbanke, geschäftsführender Redakteur der Autozeitung, von einem erfreulich hohen Niveau der getesteten Ganzjahresreifen.

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