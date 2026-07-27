Hält der Trend zu Ganzjahresreifen 2026 an?

Dass Ganzjahresreifen im vergangenen Jahr weiter an Boden gewonnen haben im Vergleich zu Sommer- und Winterprofilen, zeigen einerseits die Zahlen des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) zum Reifenersatzgeschäft 2025. Andererseits belegen dies auch die Daten, die von der RSU GmbH in der 2026er-Ausgabe ihres frühjährlichen TyreSystem-Bevorratungsreportes in Sachen Sommer- und Ganzjahresreifen veröffentlicht wurden und die sich so im jetzt erschienenen Pendant „Bevorratungsreport 2026 – Winter- und Ganzjahresreifen“ wiederfinden. Demnach konnten die sogenannten „Alleskönner“ bei Pkw-Reifen im vergangenen Jahr bereits einen Marktanteil von gut 35 Prozent für sich reklamieren, während es 2022 erst etwas mehr als 26 Prozent gewesen sein sollen. Bei Bereifungen für Transporter und Offroader kamen Allwetterreifen den RSU-/TyreSystem-Angaben zufolge 2025 auf sogar noch höhere Anteile. Aber wie sieht es aktuellen Jahr bzw. bezogen auf die ersten sechs Monate 2026 aus?

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