Trotz mindestens „gut“ im Test können Ganzjahresreifen nicht alles
Für seine morgen erscheinende, als E-Paper aber schon heute verfügbare Ausgabe 20/2026 hat Auto Motor und Sport (AMS) Ganzjahresreifen in der Kleinwagendimension 195/55 R16 auf einem Hyundai i20 getestet. Zwar haben alle neun Kandidaten wenigstens „gut“ abgeschnitten und ein Drittel der Kandidaten sogar „sehr gut“. Gleichwohl lautet eine – zugegebenermaßen recht grobe – Zusammenfassung des aktuellen Produktvergleiches, dass die oft so bezeichneten Alleskönner dann eben doch nicht alles gleich gut können.
„Ein Allwetterreifen ist und bleibt ein Kompromiss. „Die Schneeexperten unter ihnen kommen zwar heute schon an die Schneequalitäten mancher Winterreifen heran, von der Sicherheit eines guten Sommerreifens, insbesondere auf trockenen Straßen, sind sie, so will’s die Physik, jedoch ein weites Stück entfernt“, schreibt das Blatt und erklärt zugleich damit, warum explizit für keinen der Probanden die Bestnote „überragend“ vergeben wurde. Mit der können sich laut dem AMS-Notenschema solche Reifen schmücken, die in der Gesamtwertung auf glatte neun (oder mehr) Punkte von maximal zehn erreichbaren Zählern kommen. Der Sieger des aktuellen Ganzjahresreifentests bleibt allerdings knapp bzw. drei Zehntel unter dieser Schwelle.
Ich weiß momentan echt nicht, was ich von den ganzen Test der unterschiedlichen Tester halten soll. Hier bsw der Seasonproof: recht schwach im nassen, dafür stärker in Schnee und in anderen Test ist der Reifen meist stark im nassen und eher schwächer im Schnee oder trockenen.
Ich vertraue momentan nur noch Tyre Rewies
Besonders nach den miesen Ergebnissen beim ADAC sieht es jetzt doch so aus als könnten Markenhersteller generell brauchbare bis sehr gute GJR bauen, sowas.
Das hier kein Goodyear mitlief ist aber seltsam
Der wirklich gute Goodyear Vector 4 Seasons Gen 3, den es in mancher Größe schon als Gen 4 gibt, darf bei einem solchen Test einfach nicht fehlen. Er schnitt schon vor Jahren richtig gut ab.
Ich fuhr ihn auf meinem 11 Jahre alten Auto und jetzt seit zwei Monaten auf einem Neuwagen, der ab Werk mit diesem Reifen ausgerüstet werden konnte.
Thomas M.
Erstaunlich, dass der Goodyear nicht dabei ist.
Der Continental sollte für jemanden der GJR als Ganzjahreslösung in Betracht zieht, die beste Lösung sein, denn der Schwerpunkt kann da eigentlich nicht die Schneeperformance sein.
Dass Pirelli und Hankook im Bereich Umwelt schlecht abschneiden, wundert mich nicht. Sie haben beide mehr oder weniger nicht die Ausdauer in Sachen Verschleiß. Wird bei mir keine Empfehlung geben.
Ganzjahresreifen sind im Alltag sicher praktisch, aber an die Grenzen der Physik kommen sie im Ernstfall eben doch.