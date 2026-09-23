Glänzend, glänzender, Aluminium-Lkw-Räder auf der IAA Transportation

Während die IAA Transportation aufseiten der Reifenhersteller nur sehr begrenzt den Markt abbildete, ist die Messe für die großen Räderhersteller augenscheinlich keine, auf der man fehlen möchte. So glänzten Maxion Wheels, Alcoa Wheels und Kronprinz in Hannover nicht nur durch ihre pure Anwesenheit, sondern vor allem auch durch die Themen, die sie an ihren jeweiligen Ständen in den Fokus rückten: glänzende bzw. noch glänzendere Oberflächen und die Technologien dahinter.

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