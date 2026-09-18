Bei UHP-Reifen will Conti weiter kräftig Gas geben

Continental hat sein weltweites Portfolio an sogenannten Ultra-High-Performance- bzw. UHP-Reifen, womit der deutsche Reifenhersteller solche für Felgendurchmesser ab 18 Zoll meint, in den vergangenen fünf Jahren eigenen Angaben zufolge „deutlich ausgebaut“. Das will der Anbieter auch weiterhin tun, sollen bis Ende 2027 über alle seine Produktlinien hinweg doch über 650 neue Reifendimensionen sowohl für die Erstausrüstung neuer Fahrzeuge als auch für den Ersatzmarkt sein Portfolio erweitern. Damit reagiere man – so das Unternehmen – auf die wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Reifen für schwerere, stärkere und größere Fahrzeuge sowie elektrifizierte Antriebe und schaffe insofern die Basis für weiteres profitables Wachstum in diesem Segment.

Habe der Umsatzanteil von UHP-Reifen am weltweiten Pkw-Reifengeschäft über alle Marken hinweg bei Conti zwischen 2020 und 2025 von 41 Prozent auf 55 Prozent zugelegt, sei derjenige, der allein mit Reifen der Marke Continental erzielt wurde, im selben Zeitraum von rund 49 Prozent auf etwa 62 Prozent gestiegen, heißt es. Mit Blick auf die 2025 dazu gemeldeten Zahlen hat das Plus allein im vergangenen Jahr damit insofern bei drei Prozentpunkten bezogen auf alle Konzernmarken und zwei Prozentpunkten für die Marke Continental gelegen. Wobei es bei alldem offenbar auch regionale Unterschiede gibt. Zumal das Unternehmen seine in den Regionen Asien-Pazifik und Americas mit UHP-Reifen erzielten Umsatzanteile mit sogar 70 Prozent respektive 66 Prozent im zurückliegenden Jahr beziffert, während die entsprechende Quote in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) bei 43 Prozent gelegen habe.