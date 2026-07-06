Abschluss der Conti-Neuaufstellung voraus: ContiTech-Käufer gefunden

Hat Continental im vergangenen Jahr schon angekündigt, sich nach seiner Antriebssparte (Vitesco/inzwischen unter dem Schaeffler-Dach), dem Automotive-Geschäft (Aumovio) und dem ContiTech-Geschäftsfeld Original Equipment Solutions im Laufe dieses Jahres auch von ContiTech trennen sowie damit zum reinen Reifenhersteller wandeln zu wollen, ist der Konzern diesem Ziel wieder einen Schritt nähergekommen. Denn für den letztgenannten Unternehmensbereich hat man inzwischen einen Käufer gefunden: Für vier Milliarden Euro sollen sämtliche ContiTech-Aktivitäten weltweit an eine Tochter von Lone Star Funds – eine Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in London (Großbritannien) – veräußert werden, wobei zu diesem Betrag in den Folgejahren noch erfolgsabhängige Komponenten in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro kommen.

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