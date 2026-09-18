Siebte Auflage der JMS-Performance-Messe wird als Erfolg verbucht

Anfang September hat die JMS Fahrzeugteile GmbH die siebte Ausgabe ihrer Performance-Messe in Metzingen ausgerichtet. Laut dem Unternehmen sind gut 2.500 Besucher bei dem sechsstündigen Tuningevent vor Ort gewesen, um ein Auge auf die mehr als 300 dort zu sehenden Showcars zu werfen oder sich über das Angebot der auf etwa 28.000 Quadratmetern vertretenen rund 30 Aussteller zu informieren. Zu Gast waren demnach auch TV-Sender, nationale wie regionale Zeitungen sowie beinahe 20 sogenannte Content-Creator aus dem Automotive-Bereich. Zudem wurde die aktuelle Veranstaltung wie die vorherigen live gestreamt, wobei das Unternehmen im Zusammenhang mit der Medienreichweite der Messe davon spricht, dass sie schon jetzt die Marke von etwa zwei Millionen erreicht habe. Da der Stream auf YouTube weiterhin zum Abruf bereitsteht, könnte diese Zahl aber noch steigen. Ganz klar ist hingegen, dass JMS auch 2027 wieder eine Performance-Messe veranstalten wird – dann am 4. September.