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Neue Best4Tires-Hausmarke Fronway gibt Einstand beim Open House
Best4Tires zählt zu den größten Reifengroßhändlern im Land und setzt seit jeher – neben dem breiten Portfolio an Marken aus dem Premium- und Qualitätssegment – insbesondere auch auf Exklusiv- und Eigenmarken. Auf dem jüngsten Open House, der am vergangenen Sonnabend im Zentrallager des Großhändlers in Dürrholz-Daufenbach stattfand, präsentierte sich nun erstmals vor Ort die neue Best4Tires-Hausmarke Fronway dem Publikum.
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