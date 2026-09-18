Neue Best4Tires-Hausmarke Fronway gibt Einstand beim Open House

Beim jüngsten Open House präsentierte sich erstmals auch die neue Best4Tires-Hausmarke Fronway dem Publikum; mittig im Foto: Jaap van Wessum, EMEA-Präsident des Vermarkters Crown International Corporation (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Best4Tires zählt zu den größten Reifengroßhändlern im Land und setzt seit jeher – neben dem breiten Portfolio an Marken aus dem Premium- und Qualitätssegment – insbesondere auch auf Exklusiv- und Eigenmarken. Auf dem jüngsten Open House, der am vergangenen Sonnabend im Zentrallager des Großhändlers in Dürrholz-Daufenbach stattfand, präsentierte sich nun erstmals vor Ort die neue Best4Tires-Hausmarke Fronway dem Publikum.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert