Um die 90 Prozent Marktabdeckung mit Coopers Ganzjahres-/Winterreifen

Mit dem aktuellen Portfolio an Ganzjahres- und Winterreifen seiner Marke Cooper, bei dem die Pkw-Profile ein Dunlop-Vorleben haben ganz genauso wie auch die für Vans/Transporter gedachten Modelle, bietet Goodyear eigenen Worten zufolge Produkte, die „wechselnden Straßen- und Wetterbedingungen im Jahresverlauf zuverlässig gerecht werden“. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Reifenentwicklung und -produktion böten die entsprechenden Produktlinien zuverlässige, ausgewogene Performance, hohe Langlebigkeit und ein sicheres Fahrgefühl im Alltag, heißt es. Dabei soll Ganzjahressortiment mit den Cooper-Profilen „All Season“ und „All Season Van“ eine Marktabdeckung von 89 Prozent in der gesamten EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) erreichen, während der entsprechende Wert mit Blick auf die Winterreifen „Winter“ und „Winter Van“ der Goodyear-Zweitmarke mit sogar 92 Prozent beziffert wird. Damit sei sichergestellt, dass Kunden „für eine Vielzahl von Fahrzeugen die passende Reifenlösung“ finden, wie der Hersteller ergänzt. „Cooper konzentriert sich auf das, was für Fahrerinnen und Fahrer wirklich zählt: verlässliche Reifen mit starker Marktabdeckung, bewährter Performance und Langlebigkeit im Alltag“, sagt Ben Glesener, Senior Technology Director Product Development Consumer EMEA bei Goodyear.

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