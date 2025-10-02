Goodyear will Cooper Tires in EMEA „als einzige Tier-2-Marke“ positionieren

Die Goodyear Tire & Rubber Company hat heute eine strategische Weiterentwicklung ihres Markenportfolios für die EMEA-Region bekanntgegeben, mit der Cooper Tires als einzige Tier-2-Marke positioniert werden soll, wie der Hersteller heute mitteilt. Goodyear verfolgt mit diesem Schritt das Ziel, „in allen Marktsegmenten ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Produktangebot anzubieten und dabei auf die Beständigkeit, bewährte Langlebigkeit und Tradition von Cooper Tires aufzubauen“. Da die Marke Dunlop, die Goodyear zuletzt in das mittlere Marktsegment verschoben hatte, nun in Europa wieder (weitestgehend) zu Sumitomo Rubber Industries gehört und da Fulda bereits vor einiger Zeit als sogenannter „Local Hero“ und damit im Budget-Segment platziert wurde, wie Cooper Tires übrigens auch, rückt Goodyear seine 2021 erworbene, aber seither im hiesigen Markt kaum in Erscheinung getretene ebenfalls US-amerikanische Marke nun in eine Position im Value-Segment, die zentral ist für die weitere Entwicklung des Herstellers in Europa und im DACH-Markt.

