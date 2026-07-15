„Skaleneffekte“ – auch Coopers neue Van-Reifen haben ein Dunlop-Vorleben

Im Frühjahr hat Goodyear gleich sechs neue Reifen seiner Zweitmarke Cooper vorgestellt – drei für den Sommer-, Ganzjahres- und Wintereinsatz an Pkw sowie noch einmal genauso viele in gleicher Unterteilung für Vans. Fielen dabei die praktischerweise „Summer“, „All Season“ und „Winter“ benannten Modelle dadurch auf, dass sie schon ein Vorleben hatten als Goodyear „Eagle F1 Asymmetric 5“, Dunlop „All Season 2“ und Dunlop „Winter“, stellte sich damals einerseits sofort die Frage, wie es diesbezüglich denn um die neu unter dem Markennamen Cooper angebotenen Reifen „Summer Van“, „All Season Van“ und „Winter Van“ bestellt ist. Sollte Goodyear auch ihnen dasselbe Profildesign wie anderen Reifen aus seinem (bisherigen) Portfolio spendiert haben, nachdem die Rechte an der Marke Dunlop – außer bei Motorradreifen – seit Jahresanfang nunmehr ja bei Sumitomo Rubber Industries liegen? Falls ja und mit Blick auf die drei besagten Cooper-Pkw-Reifen sowieso drängt sich andererseits aber außerdem die Frage danach auf, ob und gegebenenfalls wie sich die „neuen“ Gummis denn von den zuvor zwar unter anderen (Marken-)Namen, ganz offensichtlich zumindest aber mit ein und demselben Profil angebotenen Reifen unterscheiden. Lässt sich Ersteres mit ein wenig Recherche schnell beantworten, hat die NEUE REIFENZEITUNG hinsichtlich der anderen Sache konkret nachgefragt bei Goodyear.

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