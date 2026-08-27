Nova Motorsport präsentiert seine erste Eigenentwicklung
Seit zweieinhalb Jahren schickt sich Nova Motorsport an, zu den etablierten Anbietern von Motorsportreifen in Europa aufzusteigen. Das junge Unternehmen aus dem englischen Westbury (Wiltshire) konnte dazu nicht nur durch die Übernahme von Produktionsequipment aus dem mittlerweile geschlossenen Cooper-Avon-Reifenwerk in Melksham (Wiltshire) sowie einem zehnjährigen Nutzungsvertrag der Avon-Motorsport-Markenrechte profitieren, sondern vor allem auch von der Übernahme des einzigen portugiesischen Reifenherstellers Camac Tyres. An diesem Wochenende nun will Nova Motorsport bei der französischen Rallycross-Meisterschaft in Lohéac (Bretagne) seinen ersten komplett selbst in England entwickelten und in Portugal produzierten Wettbewerbsreifen vorstellen: den Nova ZZXC. Nova Motorsport ist Partner der Serie.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!