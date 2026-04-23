Weitere „neue“ Cooper-Reifen haben Dunlop- bzw. Goodyear-Zwillinge

Nicht nur bei dem Cooper „Winter“ – eines von insgesamt sechs neuen Reifen der Goodyear-Zweitmarke – hat der Hersteller ein zuvor schon und sogar unter derselben Bezeichnung im Markt verfügbares Dunlop-Profil wiederverwendet. Das gilt ganz genauso für den „neuen“ Pkw-Ganzjahresreifen „All Season“ der Marke Cooper, zumal zumindest dessen Laufflächendesign wie ein Ei dem anderen dem des 2024 vorgestellten Dunlop „All Season 2“ entspricht. Darüber hinaus scheint sich hinter dem Cooper „Summer“ genauso noch ein „alter“ Bekannter zu verbergen: Denn dessen Profildesign gleicht eins zu eins dem des Anfang 2019 eingeführten Goodyear „Eagle F1 Asymmetric 5“, der 2022 von seinem Nachfolger „Eagle F1 Asymmetric 6“ abgelöst worden ist.

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