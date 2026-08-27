Ganzjahresreifen weiterhin hui im deutschen Markt

Dass der Marktanteil von Ganzjahresreifen im deutschen Ersatzgeschäft schon zur Jahresmitte den Vorjahreswert überschritten hat, zeigt die anhaltende Beliebtheit dieser Produktgattung bei den Autofahrern hierzulande. Zumal die Monate Oktober/November mit einer tendenziell stärkeren Nachfrage nach den sogenannten Alleskönnern (wie auch nach reinen Winterreifen) ja erst noch kommen. Selbst wenn per Ende Juli und damit nach sieben Monaten des laufenden Jahres bei den Consumer-Reifen – das sind solche für Pkw, SUVs/Offroader/4×4-Fahrzeuge und Llkw – gemäß Daten des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK) zur Stückzahlentwicklung im Geschäft des Handels mit dem Verbraucher (Sell-out) alle Teilsegmente „im grünen Bereich“ liegen, so bestätigen die Zahlen doch, dass Ganzjahresreifen den saisonalen Spezialisten weiterhin beständig Marktanteile abluchsen.

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