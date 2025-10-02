Stundensätze von Werkstätten steigen weiter stark an und liegen erstmals über 200 Euro

Die Stundensätze in Kfz-Werkstätten stiegen in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich stärker an als die allgemeine Teuerung (Bild: GDV)

Die Stundensätze in Kfz-Werkstätten sind im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Das geht aus einer Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. Laut der Dachorganisation der Versicherer in Deutschland kosteten Arbeiten an der Mechanik, Elektrik oder der Karosserie 2024 im Schnitt 202 Euro pro Stunde, Lackierarbeiten sogar 220 Euro; Daten zum Reifenfachhandel nennt der Branchenverband indes nicht. Beide Preise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast acht Prozent. Mit dem erneuten Preisanstieg setzt sich eine Entwicklung fort, die der GDV seit 2017 beobachtet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert