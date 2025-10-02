Stundensätze von Werkstätten steigen weiter stark an und liegen erstmals über 200 Euro

Die Stundensätze in Kfz-Werkstätten sind im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Das geht aus einer Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor. Laut der Dachorganisation der Versicherer in Deutschland kosteten Arbeiten an der Mechanik, Elektrik oder der Karosserie 2024 im Schnitt 202 Euro pro Stunde, Lackierarbeiten sogar 220 Euro; Daten zum Reifenfachhandel nennt der Branchenverband indes nicht. Beide Preise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast acht Prozent. Mit dem erneuten Preisanstieg setzt sich eine Entwicklung fort, die der GDV seit 2017 beobachtet.

