„Senzzo“-Rad der Marke Barracuda jetzt verfügbar

War das „Senzzo” genannte Barracuda-Rad im Frühjahr schon angekündigt worden, ist es jetzt auch im Markt verfügbar. Als Vertriebspartner von Leichtmetallrädern dieser Marke nimmt die JMS Fahrzeugteile GmbH insofern ab sofort Bestellungen für dieses Modell entgegen, in das demnach rund ein Jahr „intensiver Design- und Entwicklungsarbeit“ geflossen sein soll. Obwohl als leichtgewichtig beschrieben, sei dank einer Traglast von bis zu 970 Kilogramm auch für schwere SUVs geeignet, sagt der Anbieter. Das im Flow-Forming-Verfahren gefertigte Rad wird in den Dimensionen 8,5×19 Zoll, 8,5×20 Zoll, 10,0×20 Zoll, 9,0×21 Zoll, 10,5×21 Zoll, 9,5×22 Zoll und 10,5×22 Zoll angeboten mit den Lochkreisen 5×108, 5×112, 5×114,3 und 5×120. Zur Wahl stehen dabei zwei Oberflächenfinishs: Matt Black Puresports und Hyper Silver.