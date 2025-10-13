https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/GDV-Pkw-Ersatzteilpreise-2015-2025.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-10-13 14:04:532025-10-13 14:04:53Ersatzteilpreise werden weiterhin beständig höher
Ersatzteilpreise werden weiterhin beständig höher
Nicht nur die Stundensätze in Werkstätten sind in den zurückliegenden Jahren schnell angestiegen, auch die Pkw-Ersatzteilpreise legen beständig weiter zu. „Zwischen August 2024 und August 2025 sind die Preise im Schnitt um knapp sechs Prozent gestiegen, bei einzelnen Teilen wie Vordertüren und Motorhauben sogar um rund acht Prozent“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV), laut dem sich damit ein seit Jahren anhaltender Trend ungebremst fortsetzt.
