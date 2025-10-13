Ersatzteilpreise werden weiterhin beständig höher

Nicht nur die Stundensätze in Werkstätten sind in den zurückliegenden Jahren schnell angestiegen, auch die Pkw-Ersatzteilpreise legen beständig weiter zu. „Zwischen August 2024 und August 2025 sind die Preise im Schnitt um knapp sechs Prozent gestiegen, bei einzelnen Teilen wie Vordertüren und Motorhauben sogar um rund acht Prozent“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV), laut dem sich damit ein seit Jahren anhaltender Trend ungebremst fortsetzt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen