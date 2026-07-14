„Best Brands“ von Autohaus/ASP: Bei Reifen Conti und Gettygo vorn

Mit ihrer in Zusammenarbeit mit der Puls Marktforschung GmbH im Zweijahresrhythmus erstellten „Best-Brands“-Studie verfolge die Zeitschriften Autohaus und Auto Service Praxis (ASP) eigenen Worten zufolge das Ziel, diejenigen Marken zu ermitteln, die im Autohaus- und Werkstattgeschäft das beste Image besitzen. Für die aktuelle Ausgabe sind im Januar und Februar dieses Jahres insofern gut 500 Entscheider telefonisch befragt worden zu Anbietern in 15 Produktgruppen angefangen bei A wie Autobanken bis hin zu W wie Werkstattausrüstung und Werkstattausstattung/-bedarf, wobei auch die Kategorien Reifenhersteller und Reifenhändler mit abgedeckt wurden. Die Bewertung durch die Umfrageteilnehmer erfolgte mittels einer von null bis zehn reichenden Punkteskala. Höhere Werte entsprechen dabei einem besseren Image.

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