Deutschland weiter wichtigster Absatzmarkt spanischer Zulieferer

Mit knapp 24,7 Milliarden Euro ist der im vergangenen Jahr mit Exporten erzielte Umsatz der spanischen Automobilzulieferindustrie gegenüber 2024 zwar leicht um 1,5 Prozent gesunken. Gleichwohl habe sie ihre „starke internationale Marktposition (…) behauptet“, so Autoparts from Spain – eine Initiative des spanischen Verbandes der Automobilzulieferindustrie SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de Automoción) in Zusammenarbeit mit dem spanischen Institut für Außenhandelsförderung ICEX (España Exportación e Inversiones).

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