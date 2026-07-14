Um fast ein Viertel gewachsenes „UltraGrip-Performance-3“-Sortiment

Goodyear hat das Lieferprogramm seines Winterreifens „UltraGrip Performance 3“ kräftig ausgebaut. Nach Herstellerangaben ist das Sortiment von 278 um 66 auf nunmehr 344 Artikelnummern bzw. SKUs (Stock Keeping Units) und damit knapp 24 Prozent erweitert worden, um zusätzliche Fahrzeuganwendungen in ganz Europa mit diesem Profil abdecken zu können. Damit biete man nun die breiteste Marktabdeckung, die mit einem einzigen Winterreifenprofildesign erhältlich ist, heißt es. Nicht zuletzt soll dies Verbrauchern die Reifenwahl vereinfachen. „Der Winterreifenmarkt ist heute komplexer denn je – mit einer größeren Vielfalt an Fahrzeugtypen, Reifendimensionen und Anforderungen“, erklärt Ben Glesener, Senior Technology Director Product Development Consumer bei Goodyear mit Verantwortung für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), in diesem Zusammenhang „Mit 344 SKUs innerhalb eines einzigen Winterreifenprofildesigns reduziert der ‚UltraGrip Performance 3‘ diese Komplexität und erleichtert die Wahl eines Reifens, der bewährte Leistung für eine Vielzahl von Fahrzeugen bietet“, wie er noch hinzufügt.

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