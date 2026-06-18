https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Giti-Synergy-H3.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-18 14:46:322026-06-19 08:49:31„Synergy-H3“-Ersatzmarktstart Ende 2027 – „E-Synergy“ kommt schon im Herbst
„Synergy-H3“-Ersatzmarktstart Ende 2027 – „E-Synergy“ kommt schon im Herbst
Bei der diesjährigen „The Tire Cologne“ hat Giti Tire erstmals den Nachfolger seines „Synergyᴴ²“ einem breiteren Publikum präsentiert. Dabei wurde der neue Pkw-Sommerreifen, der gemäß der leicht geänderten Namenskonvention des Herstellers als „Synergy H3“ bezeichnet wird, bei der Reifenmesse in Köln montiert an einem BMW iX2 gezeigt. Zumal das Profil dort und auch beim iX1 des Automobilherstellers als Erstausrüstung verbaut wird in der Dimension 245/40 R20 99Y XL mit entsprechender OE-Kennung (Stern) auf der Seitenwand und insofern zunächst darüber in den Markt rollt.
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