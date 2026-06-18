„Synergy-H3“-Ersatzmarktstart Ende 2027 – „E-Synergy“ kommt schon im Herbst

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Gitis neuer „Synergy H3“ wird zunächst über die Erstausrüstung bei BMWs iX1 und iX2 im Markt eingeführt (Bild: NRZ/Christian Marx)

Bei der diesjährigen „The Tire Cologne“ hat Giti Tire erstmals den Nachfolger seines „Synergyᴴ²“ einem breiteren Publikum präsentiert. Dabei wurde der neue Pkw-Sommerreifen, der gemäß der leicht geänderten Namenskonvention des Herstellers als „Synergy H3“ bezeichnet wird, bei der Reifenmesse in Köln montiert an einem BMW iX2 gezeigt. Zumal das Profil dort und auch beim iX1 des Automobilherstellers als Erstausrüstung verbaut wird in der Dimension 245/40 R20 99Y XL mit entsprechender OE-Kennung (Stern) auf der Seitenwand und insofern zunächst darüber in den Markt rollt.

Laut Fabio Pecci-Boriani, Deputy General Manager Product Line Management bei der in Hannover ansässigen Giti Tire R&D Centre (Europe) GmbH, soll ein anderer Automobilhersteller als BMW den „Synergy H3“ bei Blindvergleichen mit Produkten mehrerer Reifenanbieter für eines von Continental gehalten haben (Bild: NRZ/Christian Marx)

Laut Fabio Pecci-Boriani, Deputy General Manager Product Line Management bei der in Hannover ansässigen Giti Tire R&D Centre (Europe) GmbH, soll ein anderer Automobilhersteller als BMW den „Synergy H3“ bei Blindvergleichen mit Produkten mehrerer Reifenanbieter für eines von Continental gehalten haben (Bild: NRZ/Christian Marx)

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