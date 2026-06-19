https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Evonik-flags.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-19 08:44:142026-06-19 08:44:14Evonik startet Produktion von nachhaltiger Kieselsäure in der Türkei
Evonik startet Produktion von nachhaltiger Kieselsäure in der Türkei
Der Spezialchemiekonzern Evonik hat einen wichtigen Schritt beim Ausbau seines nachhaltigen Produktportfolios im Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) gemacht. Wie das Unternehmen mitteilt, hat das Werk für gefällte Kieselsäure im türkischen Adapazarı die internationale Nachhaltigkeitszertifizierung „ISCC Plus“ erhalten. Es ist der erste zertifizierte Kieselsäure-Standort des Essener Unternehmens in dieser Region.
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