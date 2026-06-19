Evonik startet Produktion von nachhaltiger Kieselsäure in der Türkei

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat einen wichtigen Schritt beim Ausbau seines nachhaltigen Produktportfolios im Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) gemacht. Wie das Unternehmen mitteilt, hat das Werk für gefällte Kieselsäure im türkischen Adapazarı die internationale Nachhaltigkeitszertifizierung „ISCC Plus“ erhalten. Es ist der erste zertifizierte Kieselsäure-Standort des Essener Unternehmens in dieser Region.

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