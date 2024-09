Kleine Änderung bei Giti-Reifennamen

War unlängst bereits eine offensichtliche Änderung der Namenskonvention bei der „WinterContact“-Familie des Reifenherstellers Continental zutage getreten, gibt es Ähnliches in Sachen Giti Tire zu berichten. Bis dato sind die Profile des Herstellers nach dem Muster Produktreihe plus hochgesetzte Ergänzung/Versionsnummer bezeichnet gewesen wie beispielsweise bei den Ganzjahresreifen „AllSeasonCity“, „VanAllseasonLA1“ oder „AllSeasonAS1“. Mit Erscheinen des Nachfolgers von letzterem Modell hat aber eine leicht abgeänderte Bezeichnungsweise Einzug gehalten, selbst wenn es auf den Webseiten des Anbieters bis zu einem noch für die diese Woche geplanten Update zunächst noch anders zu lesen ist. Ab dem „AllSeason AS2“ verwendet Giti Tire demnach für die Segment-/Generationsdetails keine Hochstellung mehr, erklärt Fabio Pecci-Boriani, Deputy General Manager bei der Giti Tire R&D Centre (Europe) GmbH, gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG. „Und wir behalten das Element ‚Giti‘ im Produktnamen“, wie er noch hinzufügt. Auch die Sommerprodukte des Anbieters sollen seinen Worten zufolge ab der nächsten Generation von HP- und UHP-Reifen dann eine Bezeichnung in demselben Stil tragen.