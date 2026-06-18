https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Intersprint-Patrik-Laros.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-18 14:39:442026-06-16 15:42:28Inter-Sprint und Van den Ban zeigen gemeinsam Flagge in Köln
Inter-Sprint und Van den Ban zeigen gemeinsam Flagge in Köln
Auf der Tire Cologne präsentierte sich die Global Automotive Group mit einer internen Premiere: Erstmals teilten sich die beiden etablierten niederländischen Reifengroßhändler Inter-Sprint und Van den Ban einen gemeinsamen rund 400 Quadratmeter großen Messestand. Obwohl beide Unternehmen im Markt weiterhin als eigenständige Vertriebsmarken agieren, soll der geschlossene Auftritt die Synergien innerhalb der Gruppe verdeutlichen und gleichzeitig die exklusive Lkw-Reifenmarke Double Coin sowie das wachsende Rädergeschäft von Inter-Tyre integrieren.
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