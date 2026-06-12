Borbet vereint Robustheit und Style beim neuen CWX-Rad

Auf der Tire Cologne hatte Räderhersteller Borbet eine Weltpremiere im Gepäck: Mit dem neuen CWX-Rad präsentiert der Traditionshersteller ein Rad, welches auf anspruchsvolle Fahrzeugsegmente ausgelegt ist. Es verbindet robuste Einsatzfähigkeit mit einer modernen Offroadoptik.

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