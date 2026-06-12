https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Borbet-Tire-Cologne-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-12 10:50:122026-06-12 07:58:23Borbet vereint Robustheit und Style beim neuen CWX-Rad
Borbet vereint Robustheit und Style beim neuen CWX-Rad
Auf der Tire Cologne hatte Räderhersteller Borbet eine Weltpremiere im Gepäck: Mit dem neuen CWX-Rad präsentiert der Traditionshersteller ein Rad, welches auf anspruchsvolle Fahrzeugsegmente ausgelegt ist. Es verbindet robuste Einsatzfähigkeit mit einer modernen Offroadoptik.
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