„Tire-Cologne“-Ausstellerbeteiligung: Geht da noch was?

Es ist nur noch gut eine Woche bis zum Start der diesjährigen „The Tire Cologne“. Wir von der NEUE REIFENZEITUNG freuen uns schon riesig auf die Reifenmesse in Köln, wenn die Branche nahezu komplett an einem Ort zusammenkommt. Okay, der eine oder andere auch große Marktteilnehmer mag fehlen, aber in den Wochen seit der erstmaligen Veröffentlichung der Ausstellerliste Mitte/Ende März hat die Zahl der Unternehmen/Marken, die vor Ort in der Rheinmetropole vertreten sein werden, kräftig zugelegt: Hatte es vor gut zwei Wochen kurz so ausgesehen, als sei bei rund 380 eine Art Sättigung erreicht, hat sich die Anzahl in den vergangenen Tagen sogar noch einmal leicht gesteigert und liegt Stand heute knapp unterhalb der Marke von 390. Damit sind die Erwartungen der Koelnmesse, wo man ursprünglich mit 350 Ausstellern gerechnet hatte, deutlich übertroffen. Und wer weiß: Vielleicht geht da ja noch was?