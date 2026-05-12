Supersportreifen „Ventus Evo Z“ rollt in den Markt

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Im Laufe des Jahres soll Hankooks „Ventus Evo Z“ sukzessive in 25 Dimensionen für Felgendurchmesser von 18 bis 21 Zoll sowie in Reifenbreiten von 225 bis 355 Millimetern sowie mit 45er- bis zu 25er-Querschnitten erhältlich sein für Geschwindigkeiten bis bzw. größtenteils sogar über 300 km/h (Bild: Hankook)

Einen ersten Blick auf seinen neuen „Ventus Evo Z“ hatte Hankook bereits Ende vergangenen Jahres gewährt und dabei angekündigt, der Reifen würde in diesem Frühjahr dann offiziell eingeführt. Dieses Versprechen erfüllt der südkoreanische Hersteller nunmehr und kehrt damit – wie er selbst sagt – „zurück in das Segment der Supersportreifen“. Der sportlich ausgelegte Sommerreifen soll dabei etwas mehr Profil und Haltbarkeit bieten als ein Semislick, auf der Rennstrecke aber mit ähnlich guten Eigenschaften wie letztere Produktgattung aufwarten können. Insofern biete man „nach mehr als einem Jahrzehnt Abstinenz (…) Fahrern sportlicher Fahrzeuge damit wieder eine Reifenoption, die gezielt für Track-Days und öffentliche Straßen gleichermaßen gedacht ist“, so der Anbieter.

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