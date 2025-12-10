ISCC-Plus-Zertifizierung auch für Conti-Reifenwerk Mount Vernon

Nik Pearce, Leiter des Conti-Reifenwerkes in Mount Vernon, freut sich über die ISCC-Plus-Zertifizierung des Standortes: „Sie bestätigt unser Engagement für immer nachhaltigere Produktionsprozesse und würdigt die Leistung unseres gesamten Teams“ (Bild: Continental)

Nachdem abgesehen von dem in Hefei (China) zwischenzeitlich auch alle europäischen Continental-Reifenwerke die Nachhaltigkeitszertifizierung ISCC Plus erhalten haben, bei der das Kürzel bekanntlich für International Sustainability and Carbon Certification steht, gilt dies nunmehr genauso für den Produktionsstandort in Mount Vernon (Illinois/USA) des Unternehmens. Seinen Worten zufolge ist es damit sein erstes Reifenwerk in den Vereinigten Staaten, das eine solche Zertifizierung vorweisen kann. Demzufolge werde damit die Einhaltung von speziellen Dokumentationspflichten in Bezug auf die Verwendung von erneuerbaren und recycelten Rohstoffen bescheinigt sowie darüber hinaus noch eine vollständige Transparenz bei der Rückverfolgbarkeit der im Produktionsprozess eingesetzten Rohstoffe bestätigt.

Das Reifenwerk in Mount Vernon im US-Bundesstaat USA ist Conti zufolge sein erstes in den Vereinigten Staaten, das eine ISCC-Plus-Zertifizierung vorweisen kann (Bild: Continental)

