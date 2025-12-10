ISCC-Plus-Zertifizierung auch für Conti-Reifenwerk Mount Vernon

Nachdem abgesehen von dem in Hefei (China) zwischenzeitlich auch alle europäischen Continental-Reifenwerke die Nachhaltigkeitszertifizierung ISCC Plus erhalten haben, bei der das Kürzel bekanntlich für International Sustainability and Carbon Certification steht, gilt dies nunmehr genauso für den Produktionsstandort in Mount Vernon (Illinois/USA) des Unternehmens. Seinen Worten zufolge ist es damit sein erstes Reifenwerk in den Vereinigten Staaten, das eine solche Zertifizierung vorweisen kann. Demzufolge werde damit die Einhaltung von speziellen Dokumentationspflichten in Bezug auf die Verwendung von erneuerbaren und recycelten Rohstoffen bescheinigt sowie darüber hinaus noch eine vollständige Transparenz bei der Rückverfolgbarkeit der im Produktionsprozess eingesetzten Rohstoffe bestätigt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen