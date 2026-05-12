Goodyear übernimmt auch das Sponsoring der neuen TGP-Meisterschaft

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Goodyear wird auch Sponsor und exklusiver Reifenausrüster der neuen TGP-Meisterschaft, die am Wochenende auf dem Hockenheimring beginnt (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Am kommenden Wochenende findet nicht nur das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring statt. Auch auf dem Hockenheimring gibt es Motorsport pur. Dort beginnt dann nämlich das Auftaktevent zur neuen deutschen Truck-Grand-Prix- bzw. TGP-Meisterschaft mit ihren insgesamt drei Rennevents, veranstaltet durch den ADAC. Sponsor und exklusiver Reifenausrüster der Serie ist unterdessen Goodyear. Der Reifenhersteller ist bereits seit 2004 Partner der FIA ETRC (European Truck Racing Championship) und beliefert die teilnehmenden Teams exklusiv mit Reifen; seit 2022 ist Goodyear außerdem Namenssponsor der Serie.

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