Dieses Wochenende EWC-Auftakt in Le Mans

Dieses Wochenende startet die Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) in die neue Saison. Der erste von vier Läufen in diesem Jahr ist das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, wobei die Marke Dunlop 2026 weiter als offizieller Partner der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) bei dieser Rennserie fungiert und demnach zwei Drittel aller Fahrer mit Reifen ausstattet. Das liegt insbesondere daran, dass sie sowohl im Superstock-Klassement (seit 2022) als auch in der sogenannten Production World Trophy (seit 2025) als exklusiver Reifenausrüster fungiert, wohingegen es im EWC-Klassement noch eine freie Reifenwahl gibt: Dort vertrauen demnach sieben Privatteams auf Dunlop-Rennreifen an ihren Maschinen, womit man genauso viele wie Bridgestone in diesem Jahr ausrüstet.

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