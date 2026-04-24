https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Vipal-VT520.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-04-24 11:31:532026-04-24 11:31:533PMSF-Zertifizierung für Vipal-Laufstreifen „VT520“
3PMSF-Zertifizierung für Vipal-Laufstreifen „VT520“
Der von dem brasilianische Runderneuerungsmaterialanbieter Vipal angebotene Laufstreifen „VT520“ ist neuerdings 3PMSF-zertifiziert, wobei das Kürzel bekanntlich für Three-Peak-Mountain-Snowflake steht. Das entsprechende Schneeflockensymbol dokumentiert die Eignung für winterliche Fahrbahnbedingungen. Heißt: Damit versehene Reifen genügen der hierzulande geltenden situativen Winterreifenpflicht. Damit erhöht sich Anzahl so gekennzeichneter Laufstreifen des Anbieters auf 19, wie er selbst sagt.
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