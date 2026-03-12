Soll und Haben im AMS-Sommerreifentest und ein ganz Neuer ganz vorne

Auto Motor und Sport (AMS) hat sich bei seinem diesjährigen Sommerreifentest der Kleinwagengröße 195/55 R16 gewidmet. Dabei ging es um die Beantwortung der Frage, welche der acht geprüften Profile sichere Fahreigenschaften am besten mit einem niedrigen Rollwiderstand und damit einem geringe(re)n Spritverbrauch bei Verbrennern bzw. einer höheren Reichweite bei Elektroautos unter einen Hut bekommen. Bei alldem geben die Ergebnisse zugleich eine Antwort darauf, inwieweit die Angaben auf dem Reifenlabel dazu taugen, treffsicher diejenigen Produkte mit den kürzesten Bremswegen auf nasser Fahrbahn, mit der höchsten Energieeffizienz und dem leisesten Abrollgeräusch zu identifizieren. Das vor allem dadurch, dass ein Reifen mit dreimaliger Besteinstufung „A“ in den drei Labelkategorien Nassbremsen, Rollwiderstand/Effizienz und Abrollgeräusch bei dem Test allen anderen und durchweg schlechter gelabelten Konkurrenten den Vortritt lassen muss, als Letzter in der Gesamtwertung aber nichtsdestoweniger „gut“ abgeschnitten hat.

