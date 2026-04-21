Motorradmarkt weiter auf Normalisierungskurs

Per Ende März berichtet der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) einen ziemlich genau zwischen 44 und 45 Prozent liegenden Zuwachs an Neuzulassungen motorisierter Zweiräder gegenüber dem ersten Quartal des zurückliegenden Jahres auf in Summe über alle Fahrzeuggattungen rund 45.400 Maschinen. Wobei 2025 bekanntlich gekennzeichnet war vom Sondereffekt des Übergangs von der Euro-5- zur Euro 5+-Abgasnorm zum Jahreswechsel 2024/2025 mit einem Vorzieheffekt von Fahrzeugneuanschaffungen davor und einer entsprechenden Flaute danach. Gleichwohl ist eine gewisse Normalisierung des Marktes erkennbar. Denn nach drei Monaten ist das 2026er-Minus bezogen auf den Vergleichszeitraum 2024 mit knapp 15 Prozent mittlerweile nur noch halb so groß wie für Januar bis Februar.

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