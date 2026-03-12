https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Cooper-sechs-neue-Reifen.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-03-12 08:52:552026-03-12 08:52:55Die Namen sind Programm beim Cooper-Neuheitensextett
Die Namen sind Programm beim Cooper-Neuheitensextett
Seiner Ankündigung, Cooper ganz gezielt als Tier-2-Marke in der gesamten EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) aufbauen zu wollen, hat Goodyear Taten folgen lassen – in Form einer Reihe neuer Profile des betreffenden Labels. Den drei für Pkw/SUVs gedachten Profilen „Summer”, „All Season” und „Winter”, auf deren Einsatzbereich sich unschwer anhand ihrer Bezeichnung schließen lässt, wird dabei zugleich jeweils eine mit dem Namenszusatz „Van” versehene Ausführung für das entsprechende Fahrzeugsegment bzw. für Transporter zur Seite gestellt.
