Ein weiteres Jahr mit einem starken Autodoc-Umsatzplus

Hatte der Onlineteilehändler schon Anfang des Jahres ein erstes vorläufiges (und positives) Fazit des zurückliegenden Geschäftsjahres gezogen und von mehr Artikeln, Kunden und Bestellungen berichtet, legt das Unternehmen nunmehr seine offiziellen 2025er-Kennzahlen vor. Demnach hat der Anbieter, der seinen Hauptsitz in Berlin hat und Shops in zahlreichen europäischen Ländern betreibt, seinen Wachstumskurs fortsetzen können. Zumal Autodoc seinen Umsatz gegenüber 2024 um 16,3 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro steigern konnte und sein Bruttoergebnis um 15,4 Prozent auf 756,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte demnach um 8,1 Prozent auf 163,8 Millionen Euro zu und der Jahresüberschuss um sogar 59,5 Prozent auf 58,8 Millionen Euro. „Diese Zahlen sind ein direktes Abbild dessen, was wir in den letzten Jahren methodisch aufgebaut haben“, sagt Lennart Schmidt, Chief Financial Officer (CFO) bei den Berlinern. „Das Jahr 2025 hat erneut die fundamentale Stärke unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, ungeachtet des breiteren makroökonomischen Gegenwinds auf dem gesamten Kontinent“, ergänzt Autodocs Chief Executive Officer (CEO) Dmitri Zadorojnii.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen