Artikel, Kunden, Bestellungen – mehr von allem bei Autodoc

Der in Berlin ansässige Onlineteilehändler Autodoc berichtet von einem anhaltend starken Wachstum in den europäischen Kernmärkten. Demnach hat die Zahl der Bestellungen von Kfz-Ersatzteilen und Zubehör bei dem Anbieter vergangenes Jahr um 12,4 Prozent auf 18,9 Millionen (2024: 16,8 Millionen) zugelegt, wobei 72,5 Millionen Artikel (2024: 65,5 Millionen) abgesetzt wurden entsprechend einem 10,7-prozentigen Plus. Auch die Anzahl der aktiven Kunden soll gestiegen sein von 8,4 Millionen 2024 um 10,4 Prozent auf 9,3 Millionen im zurückliegenden Jahr. „Unser Erfolg bei der Digitalisierung, der Stärkung unserer Logistik und der Sortimentserweiterung spiegelt sich nun klar in unseren Kennzahlen wider: Wir verzeichnen einen kontinuierlich wachsenden Kundenstamm und steigende Absatzzahlen in unseren wichtigsten Märkten“, freut sich Autodoc-CEO Dmitri Zadorojnii.

