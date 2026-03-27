Weitere Details zu Michelins „Pilot Sport 5 Energy“

„Moderne Autoreifen sind weit mehr als schwarzes Gummi. Sie sind hochtechnologische Produkte, die alle aktuellen und künftigen Herausforderungen der Mobilität meistern müssen“, sagt Tanguy Léon-Pflieger, Vice President B2C Sales bei Michelin mit Verantwortung für die Region Europa Nord bei dem Reifenhersteller. Dies mit Blick auf die beiden neuesten Sommerprofile des Anbieters, zumal sowohl für den „Primacy 5 Energy“ als auch den „Pilot Sport 5 Energy“ Autofahrern versprochen wird, dass sie „nicht zwischen Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Energieeffizienz wählen“ müssten, sondern beide Modelle „alle Anforderungen moderner Fahrzeuge“ erfüllten. Und das unabhängig davon, ob sie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, Hybrid- oder vollelektrischem Antrieb fahren.

Ist der „Primacy 5 Energy“ der erste Reifen des Herstellers, der in allen drei Kategorien des EU-Reifenlabels die Besteinstufung „A“ vorweisen kann, lässt sich dank seines niedrigen Rollwiderstandes mit ihm der Kraftstoffverbrauch um laut Michelin bis zu sechs Prozent (0,3 Liter/100 Kilometer) senken, heißt es. Wer hingegen mit einem Elektroauto unterwegs sei, könne mit diesem Reifen die Reichweite seines Fahrzeuges um bis zu zehn Prozent steigern – im Vergleich Profilen, die hinsichtlich des Kriteriums Rollwiderstand des EU-Reifenlabels in der Klasse „C“ eingestuft sind. „Das sind bis zu 70 Kilometer mehr Reichweite pro Ladung“, so Michelin. Wobei der „Pilot Sport 5 Energy“ ähnliche Qualitäten vorweisen kann, soll er doch in fast allen Dimensionen – er ist seit Januar in diversen Größen von 18 bis 21 Zoll erhältlich – in der Klasse „A“ für Kraftstoffeffizienz und „A“ für Nasshaftung eingestuft sein.