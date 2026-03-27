Goodyear überarbeitet die Cooper-Markenidentität: Bewährte DNA und moderne Ästhetik

Goodyear treibt die Neuaufstellung von Cooper mit Nachdruck voran. Nachdem der US-amerikanische Konzern im Herbst bekannt gegeben hatte, die Marke soll künftig „als einzige Tier-2-Marke“ des Konzerns in der Region EMEA dienen und dort dann eben die an Sumitomo Rubber Industries verkaufte Marke Dunlop ersetzen, folgte Anfang des Jahres auch die Vorstellung gleich mehrerer neuer Produkte. Nun präsentiert der Hersteller „einen neuen globalen Markenauftritt, der darauf abzielt, die Sichtbarkeit der Marke zu steigern, ihre Wiedererkennbarkeit bei Verbrauchern zu stärken und ihre Position in einem zunehmend wettbewerbsintensiven internationalen Markt zu festigen“. Gleichzeitig soll sich der neue Auftritt an Autofahrer richten, „die auf zuverlässige Reifen setzen, die für unterschiedlichste Einsätze geeignet“ seien.

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