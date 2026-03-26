Dieses Jahr geteilter AutoBild-Titel „Tophersteller Sommerreifen“

Ähnlich wie nach der Auswertung ihrer letztjährigen Winter- und Ganzjahresreifentests zwecks Vergabe der Titel als Tophersteller 2025 in diesen beiden Produktsegmenten, liegen mit Blick auf das Thema Sommerreifen und deren Abschneiden bei den bis dato dazu erschienen Produktvergleichen der AutoBild-Gruppe erneut gleich mehrere Marken ganz vorne. Zwar tummeln sich dabei nicht gleich vier von ihnen auf Platz eins, aber immerhin zwei.

Denn als „Tophersteller Sommerreifen 2026“ werden Hankook und Goodyear gekürt, wobei letzterer der beiden Anbieter bereits 2025 ganz vorne gelegen hatte und insofern – wenn auch diesmal mit einem Wettbewerber an seiner Seite – seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen konnte. „Mit zwei Testsiegen gibt der neue ‚Ventus Evo‘ von Hankook einen Einstand nach Maß. Und der altbekannte ‚Ventus S1 Evo Z‘ fährt ‚gut‘ ein. Goodyears ‚Eagle F1 Asymmetric 6‘ ist zweimal ‚vorbildlich‘, wird zudem ‚Eco-Meister‘ und ‚Grüner Reifen‘ des Jahres. Mit einem ‚Befriedigend‘ des ‚Eagle F1 SuperSport‘ teilen sich Goodyear und Hankook den ersten Platz“, wie das Blatt dazu in seiner Ausgabe 13/2026 schreibt und darüber hinaus Bridgestone und Continental auf den Rängen zwei und drei listet.

Die Reihenfolge in dieser Herstellerwertung errechnet sich demnach wie folgt: Für einen Testsieg gibt es laut AutoBild sechs Punkte und für eine Beurteilung als „vorbildlich“ fünf Punkte, während die Gesamtnoten angefangen bei „gut“ über „befriedigend“ bis hin zu „bedingt empfehlenswert“ drei, zwei bzw. einen Zähler einbringen sowie sich die Einstufungen als „Eco-Meister“ und „Grüner Reifen“ in Form eines Zusatzpunktes respektive zwei Extrazählern auszahlen.