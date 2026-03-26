Systemupdate: Wegmann investiert in seine IT-Infrastruktur

Um dem Anspruch, sich stetig zu verbessern, gerecht zu werden und seinen Kunden weiterhin ein starker und verlässlicher Partner zu sein, investiert Wegmann Automotive eigenen Worten zufolge gezielt in seine IT-Infrastruktur. Vor diesem Hintergrund informiert das Unternehmen über ein für den 1. und 2. April geplantes umfassendes Systemupdate. „Ab Dienstag, dem 7. April, – nach den Osterfeiertagen – stehen Ihnen unsere Systeme wieder zur Verfügung“, ist einem dazu versandten Kundeninformationsschreiben zu entnehmen. Demnach werden alle vor dem 1. April bei dem Anbieter von Reifenserviceprodukten eingehenden Bestellungen wie gewohnt bearbeitet und versendet, wohingegen im Zeitraum vom 1. bis zum 6. April zwar Aufträge entgegengenommen, jedoch erst ab dem 7. April bearbeitet würden, und lediglich die Auslieferung am 1. und 2. April kurzzeitig unterbrochen sei, heißt es weiter. „Der tatsächliche Einfluss auf Ihren Geschäftsbetrieb beschränkt sich damit auf nur zwei Arbeitstage“, so das Unternehmen, laut dem sein Vertriebsteam und Kundenservice durchgehend erreichbar bleibe und bei Fragen, Anliegen oder dringenden Themen wie gewohnt zur Verfügung stehe.