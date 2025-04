„Eagle F1 Asymmetric 6“ bringt Goodyear einen AutoBild-Topherstellertitel ein

Zumal dessen „Eagle F1 Asymmetric 6“ drei Bestplatzierungen eingefahren habe, der „EfficientGrip 2“ der Marke eine Spitzenposition und zwei der sogenannten Sonderpreise die Punktebilanz des Anbieters noch um zwei Zähler erhöht hätten. Damit starte Goodyear „verdient als Tophersteller des Jahres in die Sommersaison 2025“, heißt es. Unabhängig davon empfiehlt AutoBild-Reifentester Dierk Möller Autofahrern, im Fall des Falles mit der Anschaffung neuer Reifen jetzt nicht mehr lange zu warten, weil Testsiegermodelle in der Umrüstsaison „schnell vergriffen oder mit Preisaufschlägen zu bekommen“ sein könnten. Bei ihrer letztendlichen Kaufentscheidung sollten sie sich ausschließlich auf das Urteil seriöser Reifentests verlassen. „Denken Sie auch über einen Wechsel auf Ganzjahresreifen nach, das spart Zeit und Geld“, rät er darüber hinaus.

Die AutoBild-Gruppe hat – wie zuletzt im vergangenen Herbst für ihre Winter-/Ganzjahresreifentests – auch wieder sämtliche ihrer seit Anfang dieses Jahres in AutoBild, AutoBild Allrad und AutoBild Sportscars veröffentlichten Produktvergleiche von eher für die warme Jahreszeit ausgelegten Profilen ausgewertet und auf dieser Basis die Tophersteller Sommerreifen für 2025 gekürt. Dazu werden für die jeweils von den Kandidaten eingefahrenen Platzierungen/Benotungen Punkte vergeben, wobei zusätzliche Meriten als „Grüner Reifen“ oder „Eco-Meister“ Extrapunkte einbringen. Vor diesem Hintergrund wird seitens AutoBild die Vergabe des Titels als Tophersteller Sommerreifen 2025 an Goodyear als „verdienter Punktsieg“ bezeichnet vor Continental und Michelin auf den Plätzen zwei und drei.

Link to: Prof. Dr. Gert Heinrich mit Charles-Goodyear-Medaille geehrt Link to: Prof. Dr. Gert Heinrich mit Charles-Goodyear-Medaille geehrt

Link to: Kenda Specialty Europe will Logistikstandort Winsen (Luhe) für Europa ausbauen Link to: Kenda Specialty Europe will Logistikstandort Winsen (Luhe) für Europa ausbauen