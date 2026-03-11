Zweites Grün für Goodyear

Schon bei der im Rahmen des Sommerreifentests vom Automobilclub von Deutschland (AvD) vorgenommenen „Greenovation“-Auszeichnung hatte mit dem „EfficientGrip Performance 2“ ein Goodyear-Reifen die Nase vorn in Sachen Nachhaltigkeit. Einen zweiten solchen „grünen“ Erfolg hat der Hersteller darüber hinaus beim jüngsten AutoBild-Sommerreifentest eingefahren. Zeichnet das Magazin seit einigen Jahren bereits Produkte mit dem „Grüner Reifen“ genannten Siegel „aus, die besonders umweltfreundlich sind und zudem nachhaltig produziert werden, ohne dabei Kompromisse bei der Fahrsicherheit einzugehen“, hat dabei Goodyears „Eagle F1 Asymmetric 6“ diesmal auf den ersten Platz fahren können, vor den diesbezüglich drei gemeinsamen Zweiten „PremiumContinental 7“ aus dem Hause Continental, „Dynaxer HP5“ der Michelin-Zweitmarke Kleber sowie dem „Pilot Sport 5“ des französischen Reifenherstellers selbst.

