Teilegroßhändler Wittich und Liqui Moly spenden für guten Zweck

Der Verein Glückstour e.V., in dem Schornsteinfeger mittels Fahrradtouren Spenden zugunsten krebs- und schwer kranker Kinder sammeln, kann sich über Unterstützung in Form einer Summe von 4.000 Euro freuen. Denn Matthias Wittich, Geschäftsführer des gleichnamigen Fahrzeugteilegroßhandels aus Bielefeld, sowie Tim Ludwig von dem Schmierstoffhersteller Liqui Moly haben einen entsprechenden Scheck an die Kaminkehrer übergeben, die im vergangenen Jahr bei ihrer 750 Kilometer langen Jubiläumstour von Düsseldorf aus bis nach Berlin zum Bundesverbandstag der Schornsteinfeger über 210.000 Euro an Spendengeld „eingefahren“ haben, um sie für den guten Zweck an Institutionen und Privatpersonen auszuschütten. „Die Glückstour ist eine wertvolle Aktion für unsere Gesellschaft. Wir unterstützen den Verein gerne. Die Fahrradtour sowie das gemeinnützige Ziel passen für uns perfekt zusammen“, erklärt Matthias Wittich, warum sein Unternehmen den Verein unterstützt. Die Spendensumme von 4.000 Euro stammt aus einer Gemeinschaftsaktion von Liqui Moly und der Fritz Wittich GmbH: Sie füllten im vergangenen Dezember die Schmieröllager ostwestfälischer Kfz-Werkstätten auf, wobei für jeden Liter 50 Cent in den Spendentopf wanderten und das Ganze am Ende dann noch aufgerundet wurde von den Initiatoren.