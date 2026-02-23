https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Seriensieger-Continental-ist-mit-seinem-PremiumContact-7-auch-beim-ersten-Netzwelt-Reifentest-nicht-zu-schlagen.jpg 1398 1864 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-23 11:20:402026-02-23 11:20:40Erster Netzwelt-Reifentest offenbart ernst gemeinte Ambitionen und einen Seriensieger
Erster Netzwelt-Reifentest offenbart ernst gemeinte Ambitionen und einen Seriensieger
Wenn Sie hier lesen, „Netzwelt testet Sommerreifen“, wird Ihr erster Reflex vermutlich sein anzunehmen, es handele sich dabei gar nicht um einen ‚richtigen‘ Reifentest, sondern um ein Sammelsurium an online zusammengetragenen Daten. Doch dem ist nicht so. Wie dazu seit dem Wochenende zu lesen ist, steht hinter dem nun veröffentlichten Sommerreifentest des Hamburger Webportals Netzwelt niemand geringerer als Henning Klipp, langjähriger AutoBild-Reifentester, der sich bekanntlich im vergangenen Jahr als Testdienstleister Tempotire selbstständig gemacht hat und nun eben einen Netzwelt-Sommerreifentest mit sechs Profilen der Golfgröße 205/55 R16 91V gefahren hat. Deutlicher Sieger dabei: Continental mit dem PremiumContact 7.
