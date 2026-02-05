https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/ACE-Sommerreifentest-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-05 11:53:052026-02-05 13:09:38Alle (sehr) empfehlenswert im ersten 2026er-Sommerreifentest
Alle (sehr) empfehlenswert im ersten 2026er-Sommerreifentest
Der Autoclub Europa (ACE) hat den ersten Sommerreifentest für das Jahr 2026 vorgelegt. Dafür hat man sich zehn Profile in der Größe 225/40 R18 XL vorgenommen, wobei Produkte von Marken angefangen bei B wie Bridgestone bis hin zu P wie Pirelli am Start waren. Bis ganz nach vorne haben es dabei drei der „üblichen Verdächtigen“ geschafft, aber auch alle anderen brauchen sich angesichts der von ihnen gezeigten Leistungen nicht zu verstecken: Insgesamt vier Modelle haben eine Bewertung als „sehr empfehlenswert“ eingeheimst, während die Tester den Rest für „empfehlenswert“ befunden haben.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!