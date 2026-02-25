Mitte März veranstaltet Fricke-Gruppe ihre bereits 60. Landmaschinenschau

Am 14. und 15. März feiert die Fricke-Gruppe ein besonderes Jubiläum, findet doch dann die große Landmaschinenschau des im niedersächsischen Heeslingen beheimateten Landmaschinenhändlers bereits zum 60. Mal statt, und zwar zeitgleich an den drei regionalen Standorten des Unternehmens (Heeslingen, Zeven, Bockel). Dabei will Fricke „moderne Maschinen und Lösungen für die Land- und Baumaschinenbranche sowie für Garten-, Forst- und Nutzfahrzeuge“ präsentieren, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen