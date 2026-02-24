Rudelbildung: Touringreifen mit UHP-Genen im Autozeitung-Test

Gemeinsam mit dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) und der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) hat die Autozeitung zehn Sommerreifen der Größe 235/45 R18 98Y getestet, wobei die dafür ausgewählten Kandidaten als „Allrounder (…) irgendwo zwischen dynamischen UHP-Profilen und eher komfortbetonten Touringpneus“ charakterisiert werden. Bei alldem ging es den Testern noch in einer weiteren Hinsicht darum, ein breiteres Produktspektrum abzudecken: Denn neben vier als recht teuer beschriebenen und dem sogenannten Premiumsegment zugeordneten Modellen mussten sich noch drei „Qualitätsreifen aus dem mittleren Preissegment“ sowie drei „günstige Produkte“ montiert an einem Auto A5 TFSI beweisen. „Solange die Straßenverhältnisse gut sind, schneiden alle Profile erfreulich sicher ab, setzen aber individuelle Akzente im Handling, beim Komfort oder in der zu erwartenden Laufleistung. Auf nassem Asphalt offenbaren sich dagegen enorme Unterschiede in der Griffigkeit – etwa beim Bremsen auf regennasser Fahrbahn. Das kann gefährlich werden“, so das Fazit von Reifentester Martin Urbanke mit Blick auf die von den Probanden eingefahrenen Ergebnisse, die eine gewisse Rudelbildung erkennen lassen.

