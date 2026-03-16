Sportauto-Sommerreifentest stellt die Charakterfrage

Der Übergang zwischen High-Performance-/Tourenreifen auf der einen und Ultra-High-Performance-Profilen auf der anderen Seite ist mehr oder weniger fließend. Vor diesem Hintergrund hat Sportauto – ähnlich wie die Autozeitung jüngst „Tourenreifen mit UHP-Genen“ geprüft hat – sieben Modelle der Größe 205/45 R17 88W/Y montiert an einem Mazda MX-5 gegeneinander antreten lassen und dabei gewissermaßen die Charakterfrage gestellt und dann auch beantwortet. Denn die Ergebnisse reichen von sportlich und leistungsstark über einen Allrounder in der goldenen Mitte bis hin zu eher komfortablen Probanden mit Abzügen hier und da, teils auch in einzelnen sicherheitsrelevanten Disziplinen. Kein Wunder also, wenn das Bewertungsspektrum von „überragend“ an dem einen Ende des Testfeldes bis hin zu lediglich „ausreichend“ am anderen reicht.

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